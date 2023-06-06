Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaşanılan asrın felaketi sonrasında muhtarların sorunlarını dinlemek ve taleplerini almak üzere ilçedeki tüm mahalle muhtarlarının katıldığı toplantı düzenledi. Talepleri dinleyen Başkan Güder, “6 Şubat’ta bir felaket yaşadık ama Allah’ın izniyle güzel bir şehir kuracağız.” ifadelerini kullandı.

6 Şubat’ta yaşanılan asrın felaketi sonrasında mahallelerde yaşanılan ve muhtarların karşılaştığı sorunları dinlemek, vatandaşların muhtarlara ilettiği talepleri birinci ağızdan yanıtlamak üzere muhtarlarla Çınar Park Sosyal Tesislerinde toplantı düzenledi. İlçede bulunan 103 mahalle muhtarının davet edildiği toplantı da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Allah’ın izniyle güzel bir şehir kuracağız. Vatandaşlarımız için düzenli ve daha güzel bir Malatya’yı hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

Her zaman istişareye önem verdiklerini ifade eden Başkan Güder, “6 Şubat depreminden önce olduğu gibi bugünde muhtarlarımızla birlikte istişare kültürüne dayalı yol yürüyoruz. Deprem esnasında bizim en büyük destekçimiz oldular. Asrın felaketinin ilk anından itibaren koordineli bir şekilde Malatya’mız için birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. Küçük aksilikler oldu ama onu da birlikte aştık. Hamdolsun ki bugünlere geldik. Çok büyük sorunlar şükürler olsun ki yaşamadık, çünkü hepimiz gücümüzün üzerinde bir efor sarf ettik. Battalgazi bölgemizde yaklaşık 50 bin civarında orta hasar, ağır hasar, acil yıkılacak ve yıkılan konut var. Hepimizin birinci önceliği yerinde dönüşümün olması. Battalgazi ilçemizde birinci önceliğimiz kentsel ve yerinde dönüşüm. Bizim mahalle kültürünü yok etmememiz gerek. Bunun için büyük mücadele ediyoruz. Muhtarlarımızın sorunları varsa bizlere iletsinler, bizlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza geldiği zaman iletelim. Çarşımızın kurulmasında yapılacak olan yapıların altına otoparkların inşa edilmesi de olmazsa olmazımızdır. 6 Şubat’ta bir felaket yaşadık ama Allah’ın izniyle güzel bir şehir kuracağız. Vatandaşlarımız için düzenli ve daha güzel bir Malatya inşa edeceğiz. “ ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında yaraların sarılması için çok yoğun çalıştıklarını aktaran Başkan Güder, “Esnaflarımız için konteyner dükkânlar kurduk. Mahallelerimizde ihtiyaca göre iş yerleri de kurmaya devam edeceğiz. Hafriyat konusunda bazı şikayetler alıyoruz. Ekiplerimiz bu şikayetlere çözüm bulmak için gece gündüz çalışıyor. Gerekirse 8 saat değil 18 saat çalışacağız ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Muhtarlarımızdan ricamız; mahallelerimizde belirli günler belirleyelim ve hafriyatları o günlerde topluca alalım. Mahallelerimizdeki çadırları da yavaş yavaş kaldırmamız gerekiyor. Hala çadırda kalan vatandaşlarımız varsa onları da çadır kente götürelim. Çünkü o noktalarda vatandaşlarımızın ihtiyaçları daha düzenli olarak gideriliyor. Muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır. Muhtarlarımızla birlikte koordineli olarak çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç da Başkan Güder’e depremin hemen ardından başlattığı çalışmalardan ötürü ve düzenlenen toplantıdan dolayı teşekkür ettiler. Katılım sağlayan muhtarlar da tek tek söz alarak taleplerini Başkan Güder’e ilettiler.