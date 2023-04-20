Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Battalgazi’de vatandaşların ihtiyaçları karşılamaya devam ederken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de Ramazan Bayramı öncesi çadır ve konteynerde yaşayan depremzede çocukların yüzünü bayramlık hediyeler ile güldürdü.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki çocuklarında yüzünü güldürdü. 6 Şubat’ta yaşanan Asrın felaketinden etkilenen Battalgazi’de evleri hasar görmesi nedeniyle çadırda ve konteynerde yaşayan depremzede aileleri ziyaret eden Başkan Güder, bayramlık kıyafetler ve hediyelerle çocukların bayram sevincine ortak oldu. 0-17 yaş arasındaki 500 çocuğa ayakkabı, pantolon, tişört ve çeşitli hediyeler veren Başkan Güder, çocuklarla sohbet ederek oyunlar oynadı. Ailelerin herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını da soran Başkan Güder, “Buruk geçireceğimiz Ramazan Bayramı’nda tek amacımız birazda olsa çocuklarımızı sevindirmek” dedi.

“Asrın felaketini, asrın dayanışması ile atlatıyoruz”

Çocukların yüzlerindeki tebessüme vesile olduklarının altını çizen Başkan Güder, “6 Şubat tarihinde Malatya’mızın da içerisinde yer aldığı 11 ili kapsayan büyük bir afet yaşadık. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremin yaralarını da asrın dayanışması ile atlatıyoruz. Yaralarımızı sarmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bugün Ramazan ayının son günü ve Ramazan ayını hüzünle tamamlıyoruz. Bu yılki Ramazan Bayramı’nı da buruk içerisinde karşılıyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bu tür afetlerin bir daha yaşanmadığı nice bayramlar diliyorum. Bayramlar sevinçtir, neşedir, mutluluktur. Bayramlar çocukların gözünden daha da neşelidir. Bayramlar denilince akla çocuklar gelir. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde Ramazan Bayramı öncesi ilçemizdeki çocukların yüzünü güldürdük. Bu depremi en ağır şekilde yaşayan elbette ki çocuklar. Biz bu travmaları psikososyal destekler ile ortadan kaldırırken diğer taraftan da bayramı onlara yaşatmak adına çadırda ve konteynerde kalan çocuklarımızla birlikteyiz. Evleri hasar görmesi nedeniyle çadırda ve konteynerde kalan yavrularımızı ziyaret ettik ve hediyelerini takdim ettik. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile olduysak ne mutlu bizlere. Nice mutlu bayramlar diliyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir ve Rabbim eksikliklerini vermesin” ifadelerini kullandı.