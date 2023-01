Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Saim Balat ve dernek yönetimini ziyaret etti.

Battalgazi için ortak akılla hareket edip ilçeye değer katma hedefiyle adım atmadık yer, çalınmadık kapı, ziyaret edilmedik sivil toplum kuruluşları bırakmadığı bildirilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Saim Balat ve dernek yönetimini ziyaret etti. Başkan Balat ve yönetimiyle uzun uzun istişarede bulunan Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Güder, derneğin faaliyetleri hakkında Başkan Balat’tan bilgilerde aldı.

Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Saim Balat, gerçekleştirilen ziyaretten ötürü Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Günün her saatinde hemşerilerimizle birlikteyiz”

Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de devamlı yükselen bir hizmet çizgisinde çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Güder, “Halkımıza, ilçemize hizmet etmek boynumuzun borcudur. Biz büyük bir aileyiz. Aileyi aile yapan konu ise her zaman istişaredir. İlçemizde istişare kültürüne büyük önem veriyoruz. Tabi ki sorunlar olabilir ama sorunlarımızı konuşarak, konuştuktan sonra da çözüme kavuşturarak sonuca ulaşıyoruz. Sorunlar, çözülmek için vardır. Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese kaliteli hizmet sunmanın, vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmenin gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam ediyoruz. Hizmetlerimizin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. 2019 yılından bu yana ilçemizde sürdürdüğümüz hizmet maratonumuz artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin her yerinde hizmet ürettik”

AK Parti olarak Türkiye’nin her yerinde hizmet ürettiklerinin altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Kökenleriniz farklı illerden de gelse sizler Malatya’nın büyümesine ve gelişimine katkı sağlayan kişilersiniz. Bizler sizleri hiçbir zaman yabancı görmedik. Bizler sürekli vatandaşlarımızla, derneklerimiz ile iç içeyiz. Nerede bir sorun varsa bizler mutlaka oradayız. Sorunlarımızı çözme noktasında halkımızla birlikte yol alıyoruz. AK Partimizin siyaset anlayışında da ayrıştırma yoktur, birleştiricilik ve kardeşlik vardır. AK Parti olarak sözü her zaman millete verdik. Şunu unutmamak gerek, Türkiye’nin birliği ve beraberliği çok önemlidir. Türkiye’nin gelişimi için hep birlikte verdiğimiz mücadeleye katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye’nin bölgede rota belirleyen bir ülke konumundaysa eğer bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Bizlere de burada düşen en büyük görev Cumhurbaşkanımıza her platformda destek vermektir. Amerika Başkanı Joe Biden eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gitsin diyorsa, burada bir hesap ve art niyet aramak lazım. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu’da Türkiye olmasın diyorsa eğer burada art niyet aramak lazım. Türkiye’nin gönül coğrafyasıyla ilişkisini kesmesini istiyorlar. Ayasofya’yı zincirlerinden kurtarma cesaretini gösteren bir lider varsa, Türkiye’de çözülemez sorunları çözebilecek iradeyi ortaya koyabilen bir lider varsa ve bu liderin adı Recep Tayyip Erdoğan ise ona en büyük desteği vermemiz lazım. Eski düzeni özleyenlere inat, 2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye desteğimizi esirgemememiz lazım. Bugüne kadar söz verdiğimiz ne varsa yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. 3600 ek gösterge konusunu çözüme kavuşturduk. EYT sorununu AK Parti çıkarmadı, AK Parti sorunu çözdü. Sözleşmeli personelimize kadro verdik. Bunlar kolay işler değil. Türkiye’nin her yerinde hizmet ürettik. Hizmetlerimizi saymaya kalksak inanın gün yetmez. Malatya’ya da hizmet noktasında çok güzel kazanımlar kazandırdık. Bizler Malatya’yı büyütmenin gayreti içerisindeyiz, küçültmenin değil” dedi.