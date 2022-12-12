Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, muhtarlarla düzenlenen programda, ilçede görev yapan muhtarlar ve eski belde belediye başkanları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, muhtarlarla düzenlenen programda, ilçede görev yapan muhtarlar ve eski belde belediye başkanları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir yandan sadece bugünü değil geleceği düşünülen projeleri Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de bir bir hayata geçirmeye devam ederken, diğer yandan da ilçede görev yapan muhtarlar ile Yaygın, Orduzu ve Hanımınçiftliği’nin eski belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi tarafından düzenlenen programda muhtarlar ve eski belediye başkanlarıyla istişarelerde bulunan Başkan Güder, vatandaşlardan gelen taleplerini de dinledi. Kendisine iletilen sorun ve talepleri bir bir not alan Güder, sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi.

“Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Eren, programda yaptığı konuşmada,“Geçmişte görev yapmış belde belediye başkanlarımız yapmış olduğu hizmetler ile Malatya halkıyla bağdaşmışlardı. Malatya’mız Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra beldeler kaldırıldı, muhtarlıklar teke indirildi. O günden bugüne bağımız kesilmedi. Her zaman bizim yanımızda oldular ve sürekli istişare içinde olduk. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledik. Başkanımız istişareye büyük önem veriyor. Hizmet ve yatırımlarından dolayı başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Göç veren değil göç alan bir ilçeyiz”

Başkan Güder de konuşmasında, “Bizi biz yapan, bizlere hizmet aşkını, memleket sevdasını ve çalışma azmini aşılayan istişaredir. Başarının anahtarı istişarede saklıdır ve Battalgazi Belediyesi olarak başarılarımızın daim olması için istişareye önem veriyoruz. Şu konunun altını çizmek istiyorum. Bir insan eser bırakmışsa unutulmaz. Hanımınçiftliği, Yaygın ve Orduzu’ya gittiğimizde görüyoruz ki eski belediye başkanlarımız eserleriyle iz bırakmışlar. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Muhtarlarımız bizim için çok önemli ve mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız. Bizim her bireye her aileye ulaşmamız mümkün olamayabiliyor. O yüzden muhtarlarımız aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Hizmeti vatandaşlarımıza götürme fırsatı buluyoruz. Battalgazi’mizi tercih edilen ilçeler arasına koymak için gece gündüz yoğun bir gayret ortaya koyuyoruz. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda tek amacımız ilçemizi modern ve çağdaş anlamda standartların üzerine çıkarmaktır. Battalgazi Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana birçok çalışmaya imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Kırkgöz Sahil Parkı Projesi, Eskimalatya Meydan Projesi, Battalgazi Konakları, Derme Deresi Projesi, Çınar Park projesi gibi vizyon projeler başta olmak üzere Kentsel dönüşüm çalışmaları,

gençlik yatırımları, alt merkezler oluşturma çalışmaları, çevreyolu altı tabirini ortadan kaldıracak çalışmalar gibi ilçemizde birçok projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Bu yatırım ve hizmetlerimizle artık göç veren değil göç alan bir ilçeyiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi korusun” dedi.

Düzenlenen istişare programının sonunda Güder, geçmişteki başarılı hizmetlerinden dolayı eski Yaygın Belediye Başkanı İrfan Karataş’a, Hanımınçiftliği Belediye Başkanı Abdulvahap Şerefhanlı’ya ve Orduzu Belediye Başkanı Cumali Ekin’e plaket takdim etti.