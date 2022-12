Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Göztepe mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşlarla kucaklaşmaya ve varsa taleplerini bizzat yerinde dinlemeye verdiği önem çerçevesinde ilçedeki vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gün içerisinde yoğun iş temposuna rağmen mahalle ve ev ziyaretlerini sürdüren Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Göztepe mahallesindeki Cengiz Öztürk’ün misafiri oldu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle sakinlerinin sorun ve varsa taleplerini dinleyen Güder, ilçeye yapılan ve devam eden projeler hakkında vatandaşlara geniş bilgiler verdi. Göztepe mahallesinin gelişiminden memnun olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, ilçenin dört bir yanında başlatılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Güder’e teşekkürlerini iletti. Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli, yaptığı konuşmada, “Battalgazi’mizin çalışkan Belediye Başkanı Osman Güder’i ve bizleri evinde konuk eden değerli kardeşimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Güzel bir istişare buluşması tertip ettik. Mahallemizde hiçbir sorun çözümsüz kalmıyor. Bu anlamda başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle sakinlerinden Aziz Öztürk isimli vatandaş ise “Öncelikle bugün bizleri kırmayıp bir araya gelen başkanımıza ve bizleri bir araya getiren kardeşimize teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle 2023 yılındaki seçimden yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrılacak. Eminim buradaki herkesin kalbi bu yönde atıyor. Sonuna kadar Erdoğan diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her fırsatta vatandaşlarımızla buluşuyoruz”

Battalgazi’nin Türkiye’nin örnek ilçeleri arasında yer aldığını ve yapılan hizmetlerle de standardın her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Güder, “Göztepe mahallemiz ilçemizin en gelişen, dönüşen ve güzelleşen mahallelerin başında geliyor. Biz istiyoruz ki bu dönüşüm sadece bir mahalle ile kalmasın, tüm mahallelerimiz böyle gelişsin ve dönüşsün. İnsanımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çıktığımız bu yolda belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Bu yaparken de her fırsatta vatandaşlarımızla birlikteyiz ve istişare halindeyiz. Battalgazi’de bugüne kadar yapılan hizmet ve güzelliklerde hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü bağ ve birliktelik ruhunun büyük payı var. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve ilçemize güzel hizmetler kazandırmayı nasip etsin. 2019 yılında başlattığımız hizmet yolculuğumuzda, ilçemize hizmet sunmaya, hemşerilerimizin yaşam standartlarını arttırmaya gayret gösterdik. Bir bölgenin değişmesini istiyorsanız öncelikle o bölgenin imar sorununu çözmek lazım. Göreve geldikten sonraki ilk talimatım ilçemizin kanayan yarası imar problemini çözmek oldu. Geride kalan zaman zarfı içerisinde ekibimiz büyük özveriyle çalıştı. İlçemizin problemlerini çözmenin yanında hizmet ve gönül belediyeciliğini etkin şekilde uygulayarak örnek çalışmalara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla ilçemizdeki gelişmişlik farkını ortadan kaldırdık. Çevreyolu altı tabirini ortadan kaldırdık. Yeşil Battalgazi’nin kimliğini koruyarak yeşil alan sayılarını arttırdık. Gönüllere dokunduk, çalmadık kapı girmedik ev neredeyse bırakmadık. Elini sıkmadığımız esnafımız, kucaklaşmadığımız vatandaşımız kalmadı. Vatandaşlarımızın, esnafımızın, gençlerimizin her daim emrine amadeyiz. Bugün bizleri ağırlayan mahalle sakinlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılı da Battalgazi’miz için hizmetlerin arttığı önemli bir yıl olacak. Bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürdük, bundan sonra da bu aşk ve heyecanla sürdüreceğiz” dedi.