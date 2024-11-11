Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Çocuklarımıza daha yeşil, daha güzel bir Kahramanmaraş bırakmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi’nde düzenlenen programa katıldı. Vali Mükerrem Ünlüer’in de yer aldığı etkinlikte çocuklarla vakit geçirerek sorularını yanıtlayan Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen halı sahada çocuklarla futbol da oynadı. Etkinlikte, Çocuk Evleri Sitesi’nde toplam bin 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte çocuklarla birlikte fidan diken ve ağaçlandırmanın önemine vurgu yapan Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ın geleceği, bizlerin bugün attığı adımlarla şekillenecek. Çocuklarımızla birlikte fidan dikmek, onların bu sürecin parçası olması bizim için çok değerli. Doğa sevgisi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için en önemli değerlerden biri. Bugün burada bin 100 fidanı toprakla buluşturduk ve inanıyorum ki bu fidanlar gelecekte Kahramanmaraş’ı daha da güzelleştirecek. Büyükşehir Belediyesi olarak hem şehrimizi yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor hem de çocuklarımızın doğayla iç içe bir yaşam kültürü geliştirmelerini önemsiyoruz. Çocuklarımıza daha yeşil, daha güzel bir Kahramanmaraş bırakmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.