Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 7 aylık süre zarfında Türkoğlu’nda hayata geçirilen alt ve üstyapı yatırımlarının toplam tutarının 300 milyon lira olduğunu belirterek, "2025 yılında da yatırımlarımız artarak sürecek. Daha güçlü alt ve üstyapı ile Türkoğlu’nu 6 Şubat öncesinden daha güçlü bir noktaya taşıyacağız” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkoğlu ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçedeki sorunları, talepleri ve yatırımları ele aldı. Başkan Görgel, toplantıda Türkoğlu’nun mahalle muhtarlarını tek tek dinleyerek bölgenin ihtiyaçlarını ve öncelikli sorunlarını değerlendirdi. Görgel, Türkoğlu’nda 7 ay içinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri muhtarlarla paylaştı. Ulaşımdan altyapıya, üstyapı projelerinden çevre düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Görgel, ilçenin kalkınmasına yönelik yeni projelerin de müjdesini verdi.

Muhtarlar Buluşması’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz Nisan ayından bugüne 7 aylık süre geçti. Türkoğlu’nda alt ve üstyapı yatırımlarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 7 ayda Türkoğlu’na kazandırdığımız yatırımların toplam tutarı 300 milyon TL. Bu süre zarfında ilçemize 32 kilometre içme suyu hattı, 8 içme suyu deposu ve 23 sondaj kuyusu kazandırdık. İlçe merkezinde içme suyu şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 132 milyon TL’lik yatırımla 125 kilometre içme suyu hattı ve 4 adet içme suyu deposu İLBANK tarafından yenilendi. Şebeke yenileme çalışmasının ardından büyük bir kısmı tamamlanan abone bağlantısı işlerinde son aşamadayız. Bu çalışmamızın da yatırım bedeli 18 milyon TL. 2025 yılında altyapı çalışmalarımız hızla sürecek. Türkoğlu - Kılılı kanalizasyon kolektör hattının bağlantısını İLBANK iş birliğiyle gerçekleştireceğiz inşallah. 80 milyon TL’lik yatırımla bu projemizi de Türkoğlu’na kazandıracağız” diye konuştu.

Daha ulaşılabilir Türkoğlu için ilçe genelinde yol yatırımların artarak sürdüğünü belirten Başkan Görgel, “İlçemizin en önemli arterlerinden Mahir Ünal Caddemizin asfaltını 10 milyon TL’lik yatırımla yeniledik. Yine TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. Acil Durum Hastanesi’ne ulaşım sağlayan yolumuzu tamamlamak üzereyiz. Bağlar Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde 15 Milyonluk yatırımla sıcak asfalt çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. TOKİ - Kılılı yolunu 20 Milyonluk yatırımla yenileyeceğiz. İlçe genelinde 35 milyon TL’lik yatırımla yollarımızın tamiratını gerçekleştirdik. 2025 yılında ise Türkoğlu’nda 40 milyon TL’nin üzerinde yol yatırımı yapacağız. Depremde hasar gören Türkoğlu Şerife Tansel Taziye Evi ve Kur’an Kursu’nun tadilatına başladık. İnşallah Ocak ayında hizmete alacağız. Sosyal yardım noktasında da 7 ayda Türkoğlu’nda 6 milyon TL’yi aşan bir desteğimiz oldu. Sosyal desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.