Kahramanmaraş’ta spor yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Yeni stadyum projemizin artık son halini veriyoruz. Bu süre zarfında da şehrimizin profesyonel ligde mücadele eden iki takımı için yeni bir tesis inşa ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehirde sürdürülen spor yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile yatırım imzalarını attıklarını açıklayan Başkan Görgel, hızlı bir şekilde Merkez Spor Kompleksi içerisinde 4 bin kişilik tribünü, hakem ve sporcu odaları olan çim futbol sahasını şehre kazandıracaklarını ifade etti.

Başkan Görgel, “Şehrimizdeki spor alanları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile bir toplantı gerçekleştirdik. Yeni stadyum projemizin artık son halini veriyoruz. Şu anda 3. Lig’de müsabaka oynayan iki takımımız var. Bu noktada takımlarımızın saha sorununu çözüme kavuşturmak için merkez spor kompleksimiz içerisine yeni bir tesis inşa ediyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Ata Öztürk ile imzaları attık. Hızlı bir şekilde takımlarımızı sahalarına kavuşturacağız" dedi.

Proje çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Görgel, "Alanda 4 bin kapasiteli iki tribün inşa edeceğiz. Sahamız çim olacak. Proje çerçevesinde alandaki atletizm pistini de yenileyeceğiz. Yine modern hakem ve sporcu odaları ile sosyal donatılar da inşa edilecek. Projemizi hızlı bir şekilde tamamlayarak takımlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Bu çalışma yeni stadyumumuz yapılana kadar takımlarımız için çözümümüz olacak. Tabii daha sonra bu alan diğer lig karşılaşmaları için kullanılacak” ifadelerini kullandı.