Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Sebze ve meyve halimizde depremlerde yıkılan iş yerlerimiz vardı. Süreci ekibimizle hızlandırdık ve hamdolsun 1 aya kadar da teslime başlıyoruz” dedi.

Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sebze ve meyve halini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kabzımallar ve Komisyoncular Odası Başkanı Halit Orhan’ın da yer aldığı programda Başkan Görgel, hal esnafıyla sohbet ederek taleplerini dinledi ve gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Görgel, “6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan yerlerden biri de sebze meyve halimiz. 16 iş yerimiz hiç kullanılamayacak haldeydi. Göreve geldiğimizde sebze meyve halindeki çalışmaları hızlandırdık. 1 ay içerisinde buradaki dükkânları esnafımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Bugün de esnaflarımızı ziyaret ederek, buradaki çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Esnaflarımız süreçten memnun olduklarını belirtti. Alandaki diğer iş yerlerimizin de iyileştirmesini yaparak esnaflarımızın daha güvenli ve sıhhi bir ortamda faaliyetlerini sürdürmelerini istiyoruz” diye konuştu.

"Türkiye’ye örnek bir proje hazırlıyoruz"

Başkan Görgel, Türkiye’ye örnek olacak bir hal projesi üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize yakışır, Türkiye’ye örnek bir hal projesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok sektörü barındıracağımız ve tedarik zincirlerini de içerisinde kapsayan bir kompleks olacak inşallah. Tabii bu süreçle ilgili paydaş kurumlarımız var. Ekiplerimiz şu an paydaşlarımızla görüşmelerini sürdürüyor. Hedefimiz şehrimizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak bir tesis. İnşallah tüm esnafımız ve bizler iş birliği içerisinde bu tesisi de şehrimize kazandıracağız” dedi.