Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan ayı öncesinde şehirde yapılacak etkinlikler ve sosyal destek projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdülhamit Han Camii’nde cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Başkan Görgel, Ramazan ayını birlik ve beraberlik içinde geçireceklerini vurguladı. Görgel, "Bu mübarek ayın huzur ve bereketini hemşehrilerimizle paylaşmak için birçok etkinlik düzenliyoruz. ’Kahramanmaraş’ta Ramazan Neşesi’ sloganıyla konserlerden tiyatro gösterimlerine, çocuk atölyelerinden söyleşilere kadar 40’tan fazla etkinliği halkımızla buluşturacağız. Ramazan ayı boyunca 11 ilçede iftar programları düzenleneceğini belirten Görgel, "Milli İrade Meydanı ve Namık Kemal Mahallesi’nde kurduğumuz çadırlarda her gün 20 bin hemşehrimize iftar ikramında bulunacağız. İlçelerimizde de ’İlçemde İftar Var’ programıyla vatandaşlarımızla aynı sofraya oturacağız" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç sahiplerine 100 milyon TL’lik destek"

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımlara artırarak devam ettiğini söyleyen Başkan Görgel, "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 40 bin ailemize Dermankart ile destek sağlayacağız. Toplamda 100 milyon TL’lik bir yardım bütçesi ayırdık. 60 yaş üstü, emekli maaşı dışında geliri olmayan hemşehrilerimize 2 bin 500 TL’lik pazar desteği vereceğiz. Bu kapsamda toplam 25 milyon TL’lik bir bütçe ayırdık. Biz tüm bu çalışmaları hemşehrilerimizin desteğiyle yapıyoruz. Kahramanmaraş’ta birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir şehir inşa edeceğiz" diye konuştu.