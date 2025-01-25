Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İstiklalspor Tesisleri’ni ziyaret ederek, “Kılavuzlu’yu spor vadisine dönüştürüyoruz. İstiklalspor’umuzun tesisleri tamamlandı. Önümüzdeki süreçte bu alana yeni spor tesisleri de kazandıracağız. Futbol sahası noktasında şehrimizin eksiğini gidermek için bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatımızla birlikte kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Şehrimiz birkaç sene içerisinde spor tesisleri noktasında önemli bir seviyeye gelmiş olacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin spor altyapısına yönelik yatırımları yerinde incelemek amacıyla Kılavuzlu Millet Bahçesi içerisinde yer alan Kahramanmaraş İstiklalspor Tesisleri’ni ziyaret etti. Başkan Görgel, incelemeler sırasında kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca ile bir araya gelerek tesislerin mevcut durumu ve gelecekteki projeleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla inşa edilen ve şehrin spor yaşamına önemli bir değer katan İstiklalspor Tesisleri, modern altyapısı ve donanımlarıyla dikkat çekiyor. Başkan Görgel, kulüp başkanı Akarca ile yaptığı görüşmede tesisin işleyişine dair bilgi alırken, sporcuların kullanımına sunulan hizmetleri de yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın spor altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek adına kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Şehirdeki gençlerin sporla buluşması için yeni tesisler inşa edeceklerini ifade eden Görgel, “Göreve geldiğimizde Kılavuzlu Millet Bahçesi atıl bir alandı. Hem millet bahçemizi kullanılabilir hale getirmek hem de İstiklalspor’umuza tesis kazandırmak için çalışmalara başladık. Burayı takımımız için kullanışlı bir alana dönüştürdük. Önümüzdeki süreçte Kılavuzlu’ya spor tesisleri de kazandıracağız. Burası her yaştan vatandaşımızın spor yaparak vakit geçirebileceği bir tesis olacak” diye konuştu.

Kahramanmaraş İstiklalspor’un Kahramanmaraş’ın değerlerinden olduğunu vurgulayan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş İstiklalspor, profesyonel ligde mücadele edeceği için büyük bir yapılanmaya ihtiyacı vardı. Gaffar başkanımızın öncülüğünde şehrimizin iş insanlarının da katkısıyla profesyonel bir ekip kuruldu. İstiklalspor’umuz şehrimizin bir değeri haline geldi adeta. Futbol ve basketbolda çok güzel ve profesyonel bir yapı oluşturuldu. İnşallah Kahramanmaraş İstiklalspor’umuz kazandığı başarılarla şehrimizi ve bizleri gururlandırmaya devam edecek” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle şehre yeni spor tesisleri kazandırılacağını belirten Görgel, “Futbol sahası noktasında şehrimizin eksiğini gidermek için bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatımızla birlikte kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde de stadımızın ihalesi yapılacak. Şehrimiz birkaç sene içerisinde spor tesisleri noktasında önemli bir noktaya gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.