Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Görevde olduğumuz 10 aylık süreçte Andırın’da tamamladığımız yatırımların toplam maliyeti 165 Milyon lira" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından "İlçemde İftar Var" temasıyla düzenlenen programları kapsamında Andırın’a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen’in de katıldığı programda Başkan Görgel, ilk olarak ilçedeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Görgel, Belediyenin esnaf dostu projeleri ve destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Andırın Şehit Hakan Taşgıt Öğretmenevi’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, mahallelerle ilgili talepleri dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’a kazandırılan ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgel, ilçede yol yapımı, altyapı çalışmaları ve sosyal projelerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Muhtarlar buluşmasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Görevde olduğumuz 10 aylık süreçte Andırın’da tüm alanlarda ciddi yatırımlar hayata geçirdik. Bu süreçte ilçemize 30 kilometre asfalt, 18 ton yama, 30 kilometre yol genişletme ve zemin iyileştirme, 40 bin metrekare kilit parke, 8 adet köprü menfez, 17 kilometre içme suyu hattı, 1 adet kaptaj tesisi, 4 adet içme suyu deposu inşa ettik. Bu yatırımlarımızın toplam maliyeti 165 Milyon TL. İlçemizin ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda da yeni yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Başkan Fırat Görgel konuşmasının devamında, "Kışla Parkı’nın içerisinde bulunan camimiz depremde yıkılmıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizin en uğrak noktası olan Kışla Parkımızı ve Kışla Camimizi ilçemize yakışır bir şekilde yeniden inşasına başlıyoruz. Projesini hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda yapımına başlayacağız. Andırın Otogarının yapımına da inşallah önümüzdeki aylarda başlayacağız. Söz verdiğimiz gibi ilçe merkezimizin en yoğun kullanılan arterlerinden Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı ile Hükümet ve Göksun caddelerinde asfalt çalışmalarının ardından aydınlatmaları da yeniledik. Toplam 22 Milyon TL’lik yatırımla 3 arteri asfalt ve aydınlatmasıyla daha modern bir hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Sosyal yardım noktasında da 10 ayda Andırın’da 10 Milyon TL’yi aşan bir desteklerinin olduğuna değinen Başkan Görgel," İnşallah bunu artırarak sürdüreceğiz. 220 Milyonluk yatırımla Andırın’a Atık su Arıtma Tesisi inşa ediyoruz, projemiz tamamlanmak üzere. İlçemizde 1,3 Milyar TL yatırımla planladığımız içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yenileme projemizi de İller Bankasıyla yapacak, cazibeli içme suyu ve sağlam altyapıyı Andırın’a kazandıracağız inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.