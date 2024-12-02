9. Uluslararası Kitap Fuarı’nı final gününde ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Görgel, “Açıldığı günden itibaren 500 binden fazla vatandaşımızı fuarımızda ağırladık. Bu sayı bizim için mutluluk verici. Şehrimizi tanıtacak bu tür organizasyonları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 9. Uluslararası Kitap Fuarı’nın kapanış gününde fuarın düzenlendiği KAFUM’u ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Görgel’e, fuar ziyaretinde eşi İlknur Görgel de eşlik etti. Fuarda yer alan stantları tek tek dolaşan Başkan Görgel, yazarlarla ve yayınevlerinin temsilcileriyle sohbet etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Görgel, çocuklara ayrı bir önem gösterdi. Minik ziyaretçilere hediye çekleri dağıtarak onları sevindiren Görgel, fuarın özellikle çocukların kitapla buluşmasında oynadığı rolün önemine dikkat çekti.

Ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 9. Uluslararası Kitap Fuarı’nın şehre olan etkisinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Görgel, “Bugün Kitap Fuarı’mızın son günü. Biz de son gününde fuarımızı ziyaret edelim dedik. Gerçekten çok yoğun bir kalabalık var. Nitelikli bir fuarı bugün itibariyle geride bırakıyoruz. Çevre illerden de binlerce misafirimizi fuarımızda ağırladık. Misafirlerimizle sohbet ettiğimizde gerçekten fuara yönelik çok olumlu geri dönüşler aldık. Açıldığı günden itibaren 500 binden fazla vatandaşımızı fuarımızda ağırladık. Bu sayı bizim için mutluluk verici. Şehrimizi tanıtacak bu tür organizasyonları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Fuarımızı ziyarete gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.