Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, alt ve üstyapısıyla yeni Ekinözü için gayretlerini sürdürdüklerini söyleyerek, "Ekinözü’nde başladığımız ve planladığımız yatırımların toplam maliyeti 1,3 milyar TL" dedi.

Yerleşim yerlerinin ihtiyacını tespit etmek ve yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehrin muhtelif noktalarında ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Göksun’un ardından şimdi de Ekinözü’nde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da yer aldığı Ekinözü programında Başkan Fırat Görgel, ilk olarak mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahallelerin ihtiyaç ve önceliklerinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Fırat Görgel, muhtarların talep ve isteklerini dinledi. Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, muhtarlarla istişare toplantısının ardından AK Parti Ekinözü İlçe Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Ekinözü Kaymakamlığını ve Ekinözü Belediyesini de ziyaret eden Başkan Görgel, Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve Belediye Başkanı Harun Vicdan ile Ekinözü’ne dair istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Alt ve üstyapı yatırımlarını yerinde inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekinözü’nün farklı noktalarında hayata geçirilen alt ve üstyapı yatırımlarını da yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgiler aldı. Başkan Fırat Görgel, Ekinözü’nde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

5 ayda 30 milyon TL’lik yatırım

Ziyaret ve incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Hemşehrilerimizin yaşam standardını ve yerleşim yerlerimizin katma değerini artırmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte gayretimizi sürdürüyoruz. Şubat depremlerinden ciddi etkilenen Ekinözü’nün yeniden ayağa kaldırmak için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Görevde 5 ayımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında Ekinözü’ne 30 milyon TL’lik alt ve üstyapı yatırımı kazandırdık. Kürtül - Demirlik Grup Yolu’nda yenileme çalışmalarına başladık. 50 kilometrelik yol bakım çalışmasına start verdik. Depremde ağır hasar alan Aşağı İçmeler bölgesinin rezerv alana alınması hususunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bölgeyi şifalı suyu ve kaplıcasıyla yeniden turizm merkezi haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Ekinözü’nün su sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacak"

Başkan Fırat Görgel, açıklamalarının devamında, "Atıksu Arıtma Tesisi’nin inşasında yüzde 50 seviyelerine geldik. Bu yatırımımızın toplam maliyeti 160 milyon TL. Hemşehrilerimizin yaşam standardının yükselmesi noktasında çok önemli bir yatırım. Bu yıl içerisinde Ekinözü’nde kırsal mahallelere 25 milyon TL’lik yatırım kazandıracağız. 8 kilometre içmesuyu ve kanalizasyon hattı, 2 kaptaj ve bir içmesuyu deposu bu yıl içerisinde Ekinözü’müze kazandıracağımız yatırımlardan. En büyük projelerimizden bir tanesi de Akdere İsale Hattının Ekinözü’ne de ulaşması. Bakanlığımızla konuyu görüşüyoruz. İnşallah bu projeyle Ekinözü’nün su sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Ekinözü’ne kazandırılması planlanan yatırımların 1,3 milyar TL olduğunu belirten Başkan Görgel, "Ekinözü ile birlikte Afşin, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Andırın’a hizmet verecek asfalt üretim tesisi kuruyoruz. 6 ilçemizin asfalt ihtiyacını bu tesisle karşılayacağız. Bu asfalt plenti hem bizim maliyetlerimizi düşürecek hem de bu 6 ilçemize daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlamış olacağız. 500 milyonluk bir yatırım olacak. Ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Ekinözü, Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak’a hizmet verecek Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi’nin yapımına başladık. 685 milyon TL’lik bir yatırım. Çevre ve görüntü kirliliğinin de önüne geçecek büyük bir proje. Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlıklarımızın da destekleriyle Ekinözü’müzde başladığımız ve planladığımız yatırımların toplam maliyeti 1,3 milyar TL" dedi.