Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Kartal Belediyesi kreşlerindeki minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, kreş ziyaretinin ardından da kendi okuduğu okul olan Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrenci, öğretmen ve velilere başarılı bir eğitim-öğretim yılı diledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Kartal Belediyesi kreşlerindeki minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, kreş ziyaretinin ardından da kendi okuduğu okul olan Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrenci, öğretmen ve velilere başarılı bir eğitim-öğretim yılı diledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte Kartal Belediyesi Atalar Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören minik öğrencilerle bir araya geldi. 3-4-5 ve 6 yaş öğrencilerinin ilk gün heyecanını paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, öğrencilerle sohbet etti. Belediye kreşlerinde 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 915 öğrenci, 15 eğitim sorumlusu, 78 öğretmen ve 10 branş öğretmeni ile eğitim verileceğinin altını çizdi. Kreşlerde öğrencilere folklor, ingilizce, drama, resim, müzik, jimnastik gibi branşlarda da eğitim verildiğini vurguladı.

Sınıfları tek tek gezerek çocuklarla birlikte boyama yapıp sohbet eden Başkan Yüksel, sonrasında çocuklara kedi maması hediye etti. Çocukların eve gittiklerinde sokaklarındaki kedileri besleyerek kendisine fotoğraf göndermelerini istedi. İlk gün heyecanını Başkan Gökhan Yüksel ile yaşayan çocuklar etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kreşli miniklerle buluşmanın ardından kendisinin de okuduğu Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nu ziyaret etti. Yeni eğitim-öğretim yılı için çocuklara başarılı bir yıl dileyen Başkan Gökhan Yüksel’i Okul Müdürü Mevlüt Şahin karşıladı. Kartal’da çocukların eğitimlerine ve gelişimlerine her konuda destek olduklarını bir kez daha yineleyen Başkan Yüksel, öğretim yılı öncesi belediye tarafından okulda yapılan tadilat çalışmalarını da okul müdürü ile birlikte inceledi. Kartal Belediyesi tarafından yapılan müzik sahnesi, 30 puf ve 23 adet müzik aletinin yer aldığı Müzik Atölyesi’ni gezdi. Kartal Belediyesi tarafından yapılan bahçe yer boyama ve çizimlerinin yanı sıra kalorifer petek kapatma işlemleri, temizlik-dezenfektan çalışmaları hakkında da bilgi aldı.