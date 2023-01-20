Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mezun olduğu Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini verdi. Öğrencilerin müzik ve sanatta bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için karne hediyesi olarak Kartal Belediyesi tarafından yapılan ‘Müzik Sınıfı’nın ise resmi törenle açılışı yapıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mezun olduğu Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini verdi. Öğrencilerin müzik ve sanatta bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için karne hediyesi olarak Kartal Belediyesi tarafından yapılan ‘Müzik Sınıfı’nın ise resmi törenle açılışı yapıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. 19 milyon öğrenci karne heyecanı yaşarken okullarda yarıyıl tatili için ’karne zili’ çaldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mezun olduğu Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı. Ayrıca törene; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Okul Müdürü Mevlüt Şahin ve birçok öğrenci de katılım sağladı. Öğrenciler, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Başkan Gökhan Yüksel’i heyecanla karşıladı. Öğrencilerin törende yaptığı dans gösterisi ise renkli görüntüler oluşturdu. Ardından sınıfları tek tek gezen Başkan Yüksel ve beraberindeki protokol sınıftaki öğrencileri selamlayarak karnelerini verdi. Öte yandan öğrencilerin müzik ve sanatta bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için karne hediyesi olarak Kartal Belediyesi tarafından yapılan ‘Müzik Sınıfı’nın ise resmi törenle açılışı yapıldı.

“Bugün minik kalplere konuk olduk”

Konu hakkında konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, “Çocuklarımızın karne sevincine Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda biz de katılmak istedik. Bugün 1. sınıflara, minik kalplere konuk olduk. Hayatlarındaki ilk karnelerini almış oldular. Onların mutluluklarına ortak olduk. Onların sevinçlerini birlikte yaşadık.“ diye konuştu.

“Kendi okuduğum okulda belediye olarak bir müzik sınıfını kurmuş olduk”

Mezun olduğu okulda karne dağıtan Başkan Gökhan Yüksel ise “Kartal’dayız. Kendi mahallemde Atalar’da, Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda okudum. Kendi mezun olduğum okuldayım. Tabii ayrı bir duygu, ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Bugün kendi okulumda minik kardeşlerime karne vermenin ayrı heyecanı, gururu zaten var. Ama bir de bütün okullara yapmaya çalıştığımız katkılar var. Kendi okuduğum okulda belediye olarak bir müzik sınıfını kurmuş olduk. Çocuklarımızı kültürle, sanatla, bilimle, teknolojiyle mutlaka hayata hazırlamamız gerekiyor. Bir de bu devlet yöneticileri olarak zaten görevimiz. Ama kendi okulum olunca ayrı bir heyecanı ve gururu oluyor. Bu okuldan mezun olan bir çocuğun kendi okuluna katkı sunabilmesi kadar değerli bir şey yok. Cumhuriyet böyle bir şey. Atatürk ilke inkılapları bize bunu öğretti. Daha ileriye götürebilmek için, o mücadeleyi sürdüreceğiz elbette. Şimdi küçük kardeşlerime anlatıyordum. Ben de dördüncü sınıfta bu okuldayken müzik korosunun içerisindeydim. Benden bir parça istediler onu seslendiremedim ama bu koradan ümidim çok fazla.“ dedi.

“Karne gününde müzik sınıfı açıldı”

Çocuklardan Ayşe Karakuş, “Karne gününde müzik sınıfı açıldı. Çok mutluyuz. Ben burada keman çalıyorum. Ayrıca arkadaşlarımla beraber şarkılar hazırlayıp söyledik, Kaymakamımızı, Belediye başkanımızı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ağırlamak için. Ben büyüyünce şarkıcı ve oyuncu olmak istiyorum ama en büyük hayalim de keman çalmak. Bu sınıfı bize Kartal Belediyesi yaptı ama çok güzel olmuş.“ ifadelerini kullandı.