Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, özel bir lisenin hazırlamış olduğu kariyer günleri programında öğrencilerle bir araya geldi. Avukatlık mesleği, baronun faaliyetleri ve öğrencilik anılarından bahseden Göğebakan, öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, özel bir lisenin hazırlamış olduğu kariyer günleri programında öğrencilerle bir araya geldi. Avukatlık mesleği, baronun faaliyetleri ve öğrencilik anılarından bahseden Göğebakan, öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde beşinci kez Baro Başkanı seçilerek kırılması zor bir rekora imza atan Baro Başkanı Talat Göğebakan, özel bir okulun düzenlemiş olduğu kariyer söyleşi programına katıldı. Öğrencilerle yaklaşık bir saat süren sohbette onlara mesleki bilgiler aktaran ve bu mesleği tercih edenlerin nasıl bir yol çizmesi gerektiğini vurgulayan Talat Göğebakan, "Biz avukatlar bir gün herkese gerekiriz. Çünkü herkes savunma hakkına sahiptir. Biz avukatlar, hukukun üstünlüğü, adaletin tecellisi için onurlu bir mücadele veriyoruz. Hukuk ikinci tercihimde ama iyi ki avukat olmuşum. Dünyaya bir daha gelsem avukat olmak isterim. Unutulmasın ki Türk Milletinin yargıdaki temsilcisi avukatlardır. Hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesi avukattır. Hukukçu olmak ayrıcalıktır" diye konuştu.

Söyleşide öğrencilerin neden hukuk, iş imkanları, hukukçu olmanın ayrıcalıkları, baronun faaliyetleri, savunmanın püf noktaları gibi soruları tek tek yanıtlayan Başkan Göğebakan, öğrencilik yılları ile ilgili hatıralarını da anlattı. Zaman zaman öğrencilerin sorularını espirilerle karşılık veren Göğebakan, eğitim ve sosyal projelere katkılarının devam edeceğini söyledi.

Yaklaşık bir saat süren söyleşinin ardından öğrenciler Göğebakan’a çiçek vererek toplu fotoğraf çektirdi.