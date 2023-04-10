BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilgi Evi’nde gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi.

İftar sofrasında gençlerle orucunu açan Başkan Geylani, onlarla bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi. Yaptığı ve yapacağı projelerden bahsederek görüş ve önerileri dinleyen Başkan Geylani, “Bugün bilgi evimizdeki gençlerimizle iftar programı yaptık. Hasbihal edip sohbet ettik ve onları dinledik. Bilgi evimiz çok fonksiyonel bir yer. Burada hem sosyal sınıflarımız var hem robotik kodlama sınıflarımız var. Aynı zamanda halk eğitim destekli matematik, fizik, geometri ve ona benzer sayısal ve sözel sınava hazırlık kurslarımız verilmekte. Bilgi evimizde 500’ü aşkın öğrencimiz faydalanıyor. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm Türkiye’nin ve İslam âleminin de Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.