Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlayarak tatile giren öğrencileri geleneksel hale gelen ücretsiz sinema gösterimi ve mısır ikramı hazırladı.

Döşemealtı’nda 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 16 bin 58 öğrenci 3 ay sürecek yaz tatiline girdi.

Yeşilbayır Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezi içindeki sinema salonunda öğrenciler, aileleriyle birlikte ücretsiz sinema keyfi yapabilecek. 9 Temmuz tarihine kadar karnesiyle birlikte giden öğrenciler istedikleri filme girip patlamış mısır keyfi yapabilecek.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tüm öğrencileri aileleriyle birlikte film izlemeye davet ederken, “Öğrencilerimiz koskoca bir eğitim-öğretim sezonunu tamamladı. Çok yoruldular. Bizde artık geleneksel hale getirdiğimiz sinema ve mısır etkinliğimizi yaparak onlara küçük bir karne hediyesi veriyoruz. 9 Temmuz tarihine kadar tüm film seanslarına ücretsiz olarak girip gönüllerince eğlenecekler” dedi. Başkan Genç öğrencilere tatil boyunca bol bol dinlenip eğlenmelerini, aileleriyle birlikte vakit geçirip bir sonraki eğitim yılına hazırlanmaları tavsiyesinde bulundu.