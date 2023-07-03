Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kovanlık Mahallesinde yaşayan bedensel engelli İsmail Yılmaz’a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Başkan Genç mahalle ziyareti sırasında kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen Yılmaz’ın isteğini geri çevirmedi. Hemen akülü tekerlekli sandalyenin alınması talimatı veren Genç, sürpriz yaparak engelli Yılmaz’ı hem ziyaret etti hem de aracı kendisi teslim etti. Kovanlık Mahallesinde bulunan eve giden Başkan Turgay Genç, “İsmail Abi sana akülü tekerlekli sandalyeni getirdim” diyerek önce elini öptü, ardından sandalyeyi teslim etti.

İsmail Yılmaz’ın kendisinden bir ziyareti sırasında akülü tekerlekli sandalye istediğini söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne hemen sandalyenin alınması talimatını verdim. Ekip arkadaşlarım arayıp evde olup olmadıklarını aracı getireceklerini söyledi. İsmail Amca da beklediğini söyleyince sürpriz yapıp ziyaret etmek istedim. Beni ve akülü tekerlekli sandalyeyi görünce ki sevinci benim için her türlü ödüle değerdi. İsmail Yılmaz ise Başkan Turgay Genç ve ekibine teşekkür ederek, “Bu kadar kısa sürede beklemiyordum. Turgay oğlum da kendisi gelince ben çok daha mutlu oldum” dedi.