Trabzon’un Araklı ilçesine yapılacak olan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için protokol imza törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projeyle birlikte 4 bin kişilik istihdam hedeflendiğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un Araklı ilçesine kurulacak Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için düzenlenen protokol imza törenine katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) Vali Aziz Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Araklı Kaymakamı Yusuf Akın ve Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi de yer aldı.

Projenin Trabzon’un tekstil sanayisinde önemli bir merkez olmasına katkı sağlayacağını belirten Başkan Genç, “Burada Trabzon’un geleceği için çok önemli bir adım attık. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi, sanayi yatırımlarıyla şehrimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza yeni istihdam kapıları açmak için çalışıyoruz. Araklı’ya kurulacak olan Tekstil İhtisas OSB, Trabzon’un kalkınma sürecine büyük bir ivme kazandıracak” dedi.

Başkan Genç, projenin sadece Araklı’yı değil tüm Trabzon’u olumlu etkileyeceğine vurgu yaparak, “Burası Trabzon’un beşinci organize sanayi bölgesi olacak ve özellikle tekstil sektörüne yönelik bir ihtisas bölgesi olarak ön plana çıkacak. Bu projeyle 4 bin kişilik istihdam hedefliyoruz. Bu, sadece ekonomik bir yatırım değil, aynı zamanda Trabzon’un gençleri ve iş arayanları için yeni fırsatlar anlamına geliyor. Tesis yaklaşık 18 hektarlık bir alan üzerine kurulacak ve inşaatın 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Bu süre zarfında, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, TTSO ve Araklı Belediyesi olarak el ele vererek projenin her aşamasını titizlikle yürüteceğiz. Bu iş birliği, Trabzon’un geleceği için ne denli güçlü bir vizyona sahip olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyor. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır’a, şehrimizin evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, değerli milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.