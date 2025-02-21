Didim Akköy Mahallesi’nde meydana gelen yangında evi zarar gören aileye Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay destek oldu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, geçtiğimiz günlerde Akköy Mahallesi’nde meydana gelen yangında zarar gören evde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından evi yanan aileyi ziyaret eden Başkan Gençay, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği sağlayacaklarımı belirten Başkan Gençay, "Akköy Mahallemizde meydana gelen yangın sonrası evi zarar gören hemşehrilerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği sağlayacağız. Dayanışma ve birlik içinde bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.