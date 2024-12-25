Didim’de iki gündür etkisini gösteren kuvvetli yağışlardan ve olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşların etkilenmemesi için Didim Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Tüm birimleri ile teyakkuza geçen Belediye ekipleri, ilçe genelinde gece başlatmış olduğu temizlik ve su tahliye çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Didim’de etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle su taşkınlarından etkilenen mahalleleri ve vatandaşları ziyaret eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye birim amirleri ile birlikte çalışmaları yakından takip ederek bilgi aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay “Vatandaşlarımızın güvenliği ve mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 444 8109 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hepimize geçmiş olsun. Bu süreci dayanışma ve birlik içinde atlatacağız” dedi.