Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sedef Koy’da bulunan yürüyüş yolu yenilendi.

Geçtiğimiz yıl yoğun hava muhalefeti dolayısıyla tahrip olan Mavişehir Mahallesi, Sedef Koy Sahilinde yer alan ve uzun zamandır yenilenmesi istenilen yürüyüş yoluna Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay el attı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın girişimleri ile Sedef Koy Yürüyüş yolu ve sahili Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilendi. Çalışmalar kapsamında, tahrip olan yürüyüş yoluna beton dökülerek yenilendi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Hava muhalefetinden dolayı tahrip olan Sedef Koy yürüyüş yolumuzda yenileme çalışmalarını geçtiğimiz günlerde başlatmıştık. Bu kapsamda yürüyüş yolu yenilendi. Çalışmaların ardından yürüyüş yolumuz vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Kent genelinde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.