Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kullanımı Didim Belediyesi’ne geçen plajlarda incelemelerde bulundu. Başkan Gençay’a, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik ve birim amirleri eşlik etti.

3.Koy’dan başlayıp, 2, 2.5 koy, Altınkum Plajı ve Tuntaş sahilinde incelemelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, plajlara yapılacak olan çalışmalarla ilgili birim amirleriyle bilgi alışverişinde bulundu. Türkiye’nin önde gelen turizm kentlerinden birisi olan Didim’de, yazın binlerce kişinin denize girdiği koylarda güzel çalışmalar yapacaklarını belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “İlçemize tatile gelecek olan vatandaşlarımızı en iyi şekilde karşılamak için, ilçemizdeki tüm plajlarımızı daha güzel hale getireceğiz. Kullanım hakkı belediyemize geçen plajlarımızda yapacağımız çalışmaları incelemek üzere, Başkan Yardımcılarımız ve birim amirlerimizle 3. Koy, 2,5 Koy, 2. Koy, Altınkum Plajı ve Tuntaş sahilinde incelemelerde bulunduk ve yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Daha güzel bir Didim için çalışacağız” dedi.

Plajda gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler esnasında, sahilde kaçak yapılaşma ve işgallerin olduğunu tespit eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, işgallerin derhal kaldırılmasını istedi. İşgallerin kaldırılması için çalışmalara yakın zamanda başlayacaklarını belirten Başkan Gençay, “Vatandaşlarımızın kullanımında olan sahillerimizde hiçbir şekilde işgallere izin vermeyeceğiz” dedi.