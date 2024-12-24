Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim’de her hafta kurulan Pazartesi Pazarını ziyaret etti.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi’nde Pazartesi günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim amirleri eşlik etti. Pazartesi Pazarını baştan sona gezerek tezgahları tek tek dolaşan Başkan Gençay esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi.

Pazarcı esnafının daha iyi şartlarda iş yapabilmeleri için bütün çalışmaları yaptıklarını belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Pazarlarımızı daha sağlıklı bir hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına pazarlarımızda düzenli olarak temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın talep ve görüşlerini not aldık, bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Pazartesi Pazarı ziyaretinde Didimli vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisi ile karşılaşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Daha güzel bir Didim için hep birlikte el birliği ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Pazar yerinde tezgahları tek tek dolaşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a, istek ve taleplerini ileten esnaflar, Didim’e yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.