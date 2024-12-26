Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçede görev yapan muhtarlarla yılsonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Didim Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın yanı CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik, Kaan Topçuoğulları, birim amirleri ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

İlçeye daha güzel hizmet etmek adına ilçede görev yapan muhtarlarla birlik içerisinde çalıştıklarını belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Belediyemizde, Mahalle Muhtarlarımız ve birim amirlerimizle bir araya gelerek yeni yıl kutlaması ve Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdik. 2025 yılına umut dolu hedeflerle, birlik ve dayanışma içerisinde her mahallemize eşit hizmet getireceğiz. Didim için el ele, daha güçlü bir gelecek inşa etmeye kararlıyız” dedi.