Didim Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla kentin her noktasında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Vatandaşların daha güzel ve modern bir kentte yaşaması için Didim Belediyesi ekipleri ilçenin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Kaan Topçuoğulları ile Ali Çelik ve birim amirleri tarafından yerinde incelendi.

Akbük Mahallesi 5562 Sokak, Mavişehir Mahallesi 3300 Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi 1156 Sokak’ta devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 1091 Sokak’ta esnaf ile bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Esnaflarla fikir alışverişinde bulunup sohbet eden Başkan Gençay, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürdürülen çalışmalarımızı yerinde denetledik. Cumhuriyet Mahallemizde esnaflarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyip, fikir alışverişinde bulunduk. Didimli vatandaşlarımızın daha güzel, modern ve kaliteli bir kentte yaşaması için ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızdan aldığımız güçle daha güzel bir Didim için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.