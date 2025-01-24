Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kentin en büyük mahallelerinden birisi olan Efeler Mahallesi’nde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Didim Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olabilmesi için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kentin en büyük mahallelerinden birisi olan Efeler Mahallesi’nde vatandaşların talepleri üzerine 1619 Sokak’ta başlatılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi aldı.

Çalışmaları Didim Belediyesi’nin üretmiş olduğu beton ve parke taşları ile yaptıklarını belirten Başkan Gençay, “Hızla büyüyen Efeler Mahallemizde, yapımına başladığımız 1619 Sokak’taki çalışmaları yerinde incelemek ve hemşehrilerimin taleplerini dinlemek üzere ziyaret gerçekleştirdik. Daha güzel bir Didim için bir söz verdik, tutmaya devam ediyoruz. Kentimizi sokak sokak geziyor, eksikleri tespit edip çözüme kavuşturuyoruz” dedi.