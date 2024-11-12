Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Didimli vatandaşların daha güzel bir kentte yaşamaları için Didim Belediyesi çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Didim Belediyesi ekiplerince kentin farklı bölgelerinde devam eden çalışmaları, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Topçuoğulları ve birim amirleri yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gençay, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Didim Belediyesi tarafından, 75. Yıl Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen parke taşı ile yol yapım çalışmalarıyla sanayi esnafı rahat bir nefes aldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan çalışmaları incelemek için 75. Yıl Sanayi Sitesi’ne giden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, sanayi esnafı ile bir araya geldi. Sanayi esnafı hizmetlerinden dolayı Başkan Gençay’a teşekkür etti.

Didim Belediyesi ekipleri Mavişehir ve Mersindere Mahallelerinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sedef Koy’da devam eden sahil şeridi ve yürüyüş bandı çalışmalarını yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mersindere Mahallesi’nde yapılan kanal temizliği çalışmasını yerinde kontrol ederek birim amirlerinden bilgi aldı.

Altınkum Mahallesi 63 Sokak’ta devam eden ve Altınkum Mahallesi 77 Sokak ile Çamlık Mahallesi 540 Sokak’ta tamamlanan yol yapım çalışmalarını inceleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “İlçemizin her bölgesinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemizi hizmetlerle güzelleştireceğiz. Modern bir kent için çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz” dedi.