Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Filistin’de İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin adının verileceği parkta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yapım aşamasındaki park alanında detaylı incelemelerde bulunan ve ilgili birim amirlerinden bilgi alan Başkan Gençay, "Kahraman şehidimiz Ayşenur Ezgi Eygi’nin adını, Didim’de bir parka vererek sonsuza dek yaşatıyoruz. Bu anlamlı parkta yerini alan heykeliyle birlikte, onun hatırasına olan saygımızı ve minnetimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Parkımızdaki çalışmalarımızı çok yakında tamamlayacağız"dedi.