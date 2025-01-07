Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Atatürk Bulvarı esnafı ile bir araya geldi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Atatürk Bulvarı esnafını ziyaret etti. Atatürk Bulvarı üzerindeki dükkanları tek tek gezip esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Gençay vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi. Didim Belediyesi’nin çalışmaları ile ilgili esnaf ve vatandaşlara bilgiler veren Başkan Gençay, “Atatürk Bulvarı’ndaki esnaflarımızı ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldim. Sohbetlerimizde kentimizin geleceğini birlikte inşa etmenin yollarını konuştuk ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Birlikte hareket ederek, sorunlara ortak çözümler üretecek ve kentimizi el birliğiyle yöneteceğiz” dedi.