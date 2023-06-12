Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere yönelik motivasyon programına katıldı.

Konuşmasına YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek başlayan Başkan Genç, “Sizler de heyecanlısınız tabi. Önümüzdeki hafta sınav var. Önemli bir sınavın arifesindesiniz. Ama bu sınav her şeyin sonu değil. Sadece hayatınızdaki bir kesit, bir aşama ama önünüzde kocaman yıllar, seneler var. Uzun bir hayat serüveni var önünüzde. O nedenle bu yolculuğunuzun başlangıcında ben de sizlere başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilere hukuk fakültesini tercih etmesini ve sonraki yıllarda da siyasete girmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Genç, “Ben 1972 yılında Maçka’nın Ormanüstü Köyü’nde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Maçka’da tamamladım. Ve akabinde 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Kader bizi siyasetle buluşturdu. Tabi bunların bir ön evreleri ve bunu gerektiren sebepler de var. Hayatınızda öyle anlarla karşılaşırsınız ki, o yaşadığınız an hayat kulvarında sizi kaderinizde teşekkül etmiş olan bir çizgiyle buluşturur. 1994 yılında yaşadığımız bir talihsizlik diyelim, daha genel bir ifadeyle hukuksuzluk bizi siyasete yönlendirdi. 94 yılında ben hakimlik sınavını 22 yaşında kazanmış bir genç olarak Adalet Bakanlığı’nda mülakata girdim. Ve sadece İmam Hatip Lisesi mezunu olduğum için hakim yapılmadım. O zaman da kendimi idealist bir genç olarak çok ötekileştirilmiş hissettim. Ve bu işle mücadelenin de siyaset platformunda olduğunu gördüm. Çünkü siyasi bir karar neticesinde böyle bir uygulamayla karşılaşmıştım. Ve ‘bir daha hakimlik sınavına girmeyeceğim, siyasete gireceğim’ dedim. Ve siyaset kulvarıyla buluştuk. Siyasette bu tür haksızlıkların önüne geçen bir anlayışı savunmaya çalıştık. AK Parti il başkanlığı ve iki dönemdir de belediye başkanlığı görevini üstlendim” ifadelerini kullandı.

"İlgi duyduğunuz alanları tercih edin"

Öğrencilere ilgi duydukları alanlarda tercih yapmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Başkan Genç, “Bunu şunun için söyledim. Şu anda her şey sizin tahayyül ettiğiniz şekilde gitmeyebilir. İçinizde çok değişik alanlarda, farklı ilgi alanlarında kendini geliştirmek isteyen olabilir. Kendinizi iyi yetiştirebileceğiniz alanlarda idealleriniz vardır. Bizim dönemimizde büyükler öngörüyordu ve toplumun tebarüz eden mesleklerine girebilmek başarı kriteri olarak kabul ediliyordu. Bu doğru bir kabul değildi aslında. Şu anda ülkemizin çektiği sıkıntıların sebebi de bu aslında. Teknik alanda okuması gereken bir öğrenciyi biz şartlandırarak ‘mutlaka tıp fakültesine gitmelisin’ diyoruz. Bunu bizim dönemimizdeki büyüklerimiz yapıyordu. Şimdi çok şükür yapmıyoruz. Benim oğlum da burada okudu. Şu anda hukuk fakültesinde ama benim yönlendirmemle değil. Tamamen odaklanmış bir şekilde ‘asker olacağım’ dedi, son iki yılda değiştirdi kararını ve ‘hukuk okumak istiyorum’ dedi. Ben de ‘oğlum nasıl istiyorsan öyle yap’ dedim. Dolayısıyla toplumun şartlandırma dönemleri birazcık geride kaldı” diye konuştu.

Şu andaki gençlerin bilgiye ulaşmasının çok kolay olduğunu belirten Genç, “Biz büyükleriniz olarak tecrübeli olmamız nedeniyle size tavsiyede bulunabiliriz ama sizden daha fazla bilgili olduğumuz doğru değildir. Çünkü sizin bilgiye erişiminiz ve ulaşımınız bize nazaran çok çok daha önde. Dolayısıyla esasında şu andaki gençlik bizim önümüzde olan bir gençliktir. O nedenle geleceğe dair umut doluyuz. Şu anda Türkiye’yi dünyada sayılı ülkeler arasına sokan gelişmeyi teknik okuyan gençlerimiz sağladı. Dolayısıyla o cephelerden bir tanesi yarın sizler olacaksınız. Bu nedenle benim bir büyüğünüz olarak size tavsiyem ilgi duyduğunuz alanda yürümeye gayret edin. Toplumun gözde mesleği değil, ilgi duyduğunuz alanlara yönelin” şeklinde konuştu.

"İyi bir üniversite eğitimi almalısınız"

Türkiye’de üniversite sayısının artmasıyla birlikte eğitim olanaklarının da hızla geliştiğini ifade eden Genç, nitelikli eğitimin üzerinde durarak şöyle konuştu:

“Bizim dönemlerimizden çok daha avantajlı konumdasınız. Çünkü sizin üniversiteye yerleşme oranınız bizim dönemimizden çok çok daha ileri düzeyde. Ben hukuka girdiğim zaman 96 yılında Türkiye’de 6 tane hukuk fakültesi vardı. Şimdi sayısını bilmiyoruz, çokça var. Ama nitelik de tabi önemli. İyi bir üniversite eğitimi almalısınız. Bu sınav dünyanın sonu değil. Mutlaka gayretinizin, emeğinizin karşılığı size nasip olacaktır. Bu manada rahat olun, kendinizi rahat hissedin. Bizim burada söylediğimiz sözler nasihat niteliğinde olan sözler. Bu sözleri unutmamanızı tavsiye ederim. Bu bir sınav. İnşallah güzel ve amaçladığınız bir neticeyi alırsınız. İyi bir eğitim kurumunda bu hazırlık evresini geçirdiniz. Sizlere emek veren ailelerinize ve öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum, Allah yolunuzu açık etsin.”

Programın son bölümünde Genç ve diğer katılımcılar öğrencilerden gelen soruları cevapladı.