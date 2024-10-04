Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde 20 köpeği sahiplendiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Şehrimizde sahipsiz hayvan kalmayacak” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen programa katıldı. Çağlayan Mahallesi’nde yer alan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Başkan Genç ve eşi Arzu Genç’in yanı sıra çeşitli ilköğretim okullarından çok sayıda öğrenci ve öğretmenleri ile hayvan sever derneklerinin temsilcileri katıldı.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidildiğini hatırlatan Başkan Genç, “Artık sahipsiz hayvan tanımını ortadan kaldırıyoruz. Bu canların sahibi biziz, biz olmalıyız. Dolayısıyla yeni düzenlemeyle birlikte bütün sokak hayvanlarımızı düzen altına alacağız. Buradaki rehabilitasyon merkezimizde aşılarını ve kısırlaştırmalarını yapacağız. Yasanın çıkmasından hemen sonra Mama Üretim Tesisi’ni kurduk. Trabzon’da sağlık kurumlarında, eğitim kurumlarında, lokantalarda, otellerdeki organik atıkları alıyoruz ve onları buradaki tesisimizde mamaya dönüştürüyoruz. Bir taraftan da sıfır atık politikasına da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki bütün köpeklerimiz burada ürettiğimiz mamalarla besleniyor. Belediyelerin yasal düzenlemeyle birlikte sokak hayvanlarına karşı aşılama, kuduz, parazit, bakım, tedavi, beslenme gibi görevleri olmuştur. Bu temel görevleri de Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte bir araya gelip yerine getireceğiz" diye konuştu.

"Sokaklardaki hayvan popülasyonunu kontrol altına almak için bakımlarını yaptıktan sonra sahiplendirme seferberliği başlatmak istiyoruz" diyen Genç "Derneklerimizle birlikte güzel bir çalışma ortaya koyuyoruz. Sadece bugün itibariyle barınağımızdan 20 tane köpeğimiz artık yeni sahipleriyle yaşamlarına devam edecek. Ben 20 tane köpeğimizin sahiplenmesi için gayreti ortaya koyan bütün vatandaşlarımıza, kurumlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu iş biraz sevmeyle başlar. O can size emanet oluyor. Dolayısıyla bunu yapmanız için sevmeniz lazım. Sevmek için de sevgili öğrencilerimizi programımıza davet ettik. Onlar bize emanetken, onları severek, daha mutlu yaşatabiliriz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’ye örnek olacağız"

Başkan Ahmet Metin Genç, barınağın kapasitesinin 450-500 civarında olduğunu belirterek “Zorlayarak belki 700’ü buluruz. Dolayısıyla şu anki kapasitemizi doldurmak üzereyiz. Biz sokak köpeklerimizin sadece böyle kapalı mekanlarda kalmasını da arzuladığımız çözüm olarak görmüyoruz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olarak hem Yomra ilçemizde hem de Köprübaşı ilçemizde 80-90 dönümlük orman alanlarının belediyemize tahsisini yaptık. Projelerimizi hazırlıyoruz. Bu alanlarımızda sokak köpeklerimiz hem daha korunaklı alanlarda olacaklar hem de asıl arzuladığımız daha doğal ortamlarda yaşamlarını sürdürecekler. Tamamlayıp inşallah hizmete alacağız. Trabzon olarak her zaman birçok alanda öne çıkan bir şehiriz. Şimdi istiyoruz ki sokak hayvanlarımızın bakımı, korunması, aşılanması kısırlaştırılması ve nihayetinde sahiplendirilmesi konusundaki anlayışta da Trabzon’umuz Türkiye’ye örnek olsun” ifadelerini kullandı.