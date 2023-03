Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, geleneksel olarak düzenlenen engelli dernekleri ve aileleriyle ‘İftar Buluşması’nda bir araya geldi. İftardan sonra özel gereksinimli bireylere hitap eden Başkan Genç, yaşanan deprem felâketinde yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koyan engelli dernekleri ve STK’lara teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi’nin Ramazan ayında da deprem bölgelerinde yardım ve destek çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Genç, “Değerli misafirlerimiz, biz şu anda burada huzur içiresinde, sükûnet içerisinde ibadetimizi ifa edip, Allah’ın izniyle orucumuzu açmışken, maalesef yurdumuzun önemli 11 şehrinde 6 Şubat’ta meydana gelen afet nedeniyle vatandaşlarımız, kardeşlerimiz zor durumda. 11 ilimiz ciddi manada bu depremden etkilendi, bir taraftan da ülkemizin bütün kurum ve kuruluşları Cumhurbaşkanımız riyasetinde oralarda yaraları sarmak gayretiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimiz de bu konuda oldukça hassasiyet gösterdi. Elinde ne varsa, geride kalanı hesap etmeden oradaki yaraları sarmak için gönderdi. Fedakârca gayret gösteren bütün Trabzonlulara özellikle teşekkür ediyorum. Bize Adıyaman ve Elbistan’da görev verildi. Bizim belediyemiz her akşam Elbistan’da bin kişilik iftar veriyor. Adıyaman’da 121 çadırdan oluşan çadır kentimiz var. Her kurum, her belediye olduğu gibi biz de elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. İlk iftarımızı orada açtık. Dört kez bölgeye gittim, inşallah önümüzdeki günlerde tekrar gideceğiz. Orada duyduğumuz şu söz çok kıymetliydi. Depremin ilk gününden itibaren buraya gelen her aracın üç tanesinden bir tanesinin plakası 61’di. Bu sözü çok duyduk ve çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Trabzon’da misafir edilen depremzedeleri en şekilde ağırlamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Genç, “Biz zor süreçlerde dayanışma ruhunu ortaya koyabilen bir milletiz, inşallah bir ve beraberce yaralarımızı saracağız. Şehrimizde de 20 bin civarında misafirimiz var. Onları da en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz. O manada da büyük bir gayret ortaya koyuyorlar. Siz ortaya koyuyorsunuz. Bu manada bütün engelli derneklerimize ve şehit aileleri derneklerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu sadece devletin, belediyenin, kaymakamlığın tek başına yapacağı işler değil. STK’lar bu konuda hakikaten büyük bir duyarlılığı ortaya koyuyor.” diye konuştu.

Ortahisar’da faaliyet gösteren engelli derneklerine belediye yanında yer tahsis etmekten son derece mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Genç, “Biz her Ramazan’da bu sofra etrafında bir ve beraber oluyoruz. İnşallah, bu birlikteliğimiz de devam edecek. Zaten komşumuzsunuz. Belediyemizin yanında derneklerinize, Ampute Futbol Takımı’mıza yer tahsis ettik. Hep beraber bir aradayız. Bunu arzulamıştım, Allah gerçekleştirmeyi de bana nasip etti. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ülkemizi, milletimizi afetlerden, belâlardan korusun. Ramazanımız hayırlı, uğurlu olsun” dedi.