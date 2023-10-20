Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilçede hizmet veren mahalle muhtarlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. 32 mahalle muhtarı onuruna özel günde verilen davete Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İlçe Kaymakamı Nuri Özder, Büyükşehir ve Döşemealtı Belediyesi bürokratları, siyasi partilerin ilçe başkanları, yine İlçelerin Muhtarlar Dernek Başkanları katıldı.

Belediye Başkanı Turgay Genç, muhtarlara seslendi. Genç, “Sizler demokrasimizin mihenk taşısınız. Çok başarılı çalışmalara birlikte imza attık. Ancak ilçemiz için yapacak çok işimiz var. Döşemealtı aldığı hem kamu hem de özel sektör yatırımlarıyla hızla büyüyen ve gelişen bir marka kent haline dönüştü. Bu yüzden gecemizi gündüzümüze katmaya hizmet için birlikte ter dökmeye devam edeceğiz. Biz sürekli birlikteyiz ama bu özel günde beraber olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Geceye katılan Cumhuriyet Halk Partisi Döşemealtı İlçe Başkanı Veli Çot, tüm muhtarlara isimlerine özel olarak yaptırılan Atatürk fotoğrafları kupa hediye ederek, “Döşemealtı ilçemize hizmet için birbirleriyle yarışan muhtarlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar dileyerek 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlarım” dedi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de Muhtarlar Günü için özel olarak yaptırılan hediyeleri muhtarlık binalarına yolladı.