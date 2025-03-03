Karla mücadelede görev alan personelle iftar yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karla mücadelede görev alan belediye personeliyle iftarda bir araya geldi. İftara Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi, Park Bahçeler Dairesi, İtfaiye Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) çalışanları katıldı. Başkan Genç, zorlu kış şartlarında fedakârca görev yapan personeli tebrik etti.

975 personel, 176 araç ve 177 iş makinesi çalıştı

Büyükşehir Belediyesi olarak 18 ilçedeki 716 mahallede karla mücadele ettiklerini belirten Başkan Genç, ekiplerin 24 saat esasına dayalı yoğun ve özverili bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. Başkan Genç, "18 ilçemizin tamamında, 716 mahallemizde siz değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi verdik. Hep birlikte vatandaşlarımızın erişim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden çalıştık. Bu özverili mücadelenizden dolayı hepinizi yürekten kutluyorum. İlçe belediyelerimizin çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Bu süreçte ilçe belediyelerimize 245 bin litre motorin desteği sağladık. Karla mücadelede toplam 975 personel, 176 araç ve 177 iş makinesi görev yaptı. Buzlanmaya karşı 2 bin 800 ton tuz kullanıldı. Hepinizin emeği kutsal, bu büyük fedakârlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim bizlere nice güzel hizmetleri hep birlikte yapmayı nasip etsin" dedi.