Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Hakem ve Gözlemcileri’nin sezon açılışına katıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Hakem ve Gözlemcileri’nin sezon açılışına katıldı.

Açılışta hakem ve hakem adaylarına hitap eden Başkan Genç, futbol camiasında hakem kararlarının en çok eleştirilen konuların başında geldiğini dile getirdi.

Futbol dünyasında her türlü başarısızlığın hakemlerin kararları üzerinden kamufle edildiğini, başarısızlık durumunda en çok eleştirilen kişilerin hakemler olduğunu dile getiren Başkan Genç, “İnsanların temaşa ederek mutlu olduğu en önemli spor alanımızda, belki bu alanın en zor işini yapan ve yapmaya aday olan hakem camiamızla birlikteyiz. Hakikaten de eleştiriye ilk planda en açık olan alan ve tabiri caizse eleştiriyle beraber toplumun önüne atılan bir alan hakemlik. Zor bir iş, kolay bir iş değil. Bir fanatik futbol izleyiçisi olarak empati yaptığımda bu işin zorluğunu görüyoruz. Takımlarımızın, futbolcularımızın ve teknik adamların başarısızlığının kamufle edildiği camia sizin camianız. Herhalde sizler de tespitime katılıyorsunuz, değil mi? Başarısızlık sonucunda en çok eleştirilen alan hakemlik camiası. Bir hata varsa gitti. O nedenle zor bir işe talipsiniz. Zor bir işi ifa ediyorsunuz. Tabi ki, memnun olmayan kesimler bu işi daha çok öne çıkarıyor ama esas olan bu işin hakkını vermek” dedi.

Hakemlik mesleğini icra eden çok farklı meslek gruplarından insanlar olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Genç, “Trabzon ve Karadeniz bölgemiz olarak bu klasmanda daha iyi noktalara gelebilmek için gerek kurumlarımız, gerekse derneklerimiz çok önemli gayret gösteriyorlar. Belki belediyelerin bu işle doğrudan ilgisi, alakası olmasa bile, bu işte bizim bölgemizin öne çıkması adına biz de elimizden gelen gayreti yapmaya çalışıyoruz. Daha önceki dönemde de, şimdiki dönemde de hep beraber bu işin daha profesyonel noktaya taşınması için yaptıkları çalışmalara destek olmaya gayret ettik. Burada bir kez daha çok farklı meslek gruplarımızın bu işin içinde olduğunu görmek bizi de ayrıca mutlu ediyor. Neticede başarı olduğu zaman o il ya da o bölge öne çıkıyor, her işte olduğu gibi Bu nedenle yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum, hepinize başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezonda bu işin hakkıyla, hakkaniyetiyle beraber en az tartışmalara sebebiyet verecek şekilde geçmesini diliyoruz. Kazasız, belasız bir sezonun geçmesini diliyoruz. Biz bugüne kadar elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık, destek olmaya da devam edeceğiz. Çünkü; spor, futbol bu şehrin DNA’sında var. O alanın yönetenleri olan sizin camianıza da katkı sağlamayı bir anlamda kendimize borç biliyoruz. İnşallah, 2022-2023 sezonu bütün camiamız için, bütün hakemler ve kurumlar için hayırlı, uğurlu olur” diye konuştu.