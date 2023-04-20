AK Parti Ortahisar Gençlik Kolları Sahur Programı’na katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada yaptığı konuşmada 21. Yüzyıl Türklerin asrı olacağını belirterek “14 Mayıs’ta özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın sandığa sahip çıkarak Trabzon’umuzda bir kez daha rekor kıralım istiyorum. Trabzon’da hep rekorlar kırdık. 14 Mayıs’ta da sandıkları patlatmaya hazır mıyız? 14 Mayıs çok önemli bir tarih. Bütün gençlerimizin ve kadınlarımızın sandıklarda oylarımıza sahip çıkmasını istiyoruz.” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar Gençlik Kolları’nın düzenlediği sahur programına katıldı. Sahur programına; AK Parti Trabzon Milletvekili Adayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç ile AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Nahide Cihan, Ortahisar Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Mercan, gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Programda partililere hitap eden Başkan Genç, “Şu anda burada gördüğümüz tablo AK Parti davasının aynı anlayışla devam ettiğini gösteriyor. Ben sizin gibi gençken, 1986-1987 yıllarında Rahmetli Özal’ın şu sözü hafızamıza geleceğe dair nakşoldu. Rahmetli Özal, vizyon ve misyon sahibiydi. Öngörülü bir liderdi, basiretli bir liderli, ülkesini geleceğine taşımak isteyen bir liderdi. Rahmetli Özal dedi ki, ‘21. asır Türklerin asrı olacaktır.’ Tabi böyle genç yaşta milli duyguları daha çok kabaran kişi olarak o sözden çok etkilenmiştim. Özal’ın çizdiği o vizyonu adeta milletiyle beraber küllerinden doğan kutlu Cumhurbaşkanımız bugün yerine getiriyor. Bundan dolayı Cenab-ı Allah’a ne kadar şükretsek azdır” dedi.

“Sandıklara sahip çıkın”

14 Mayıs Seçimlerinde AK Parti’nin Trabzon’da rekor oy beklentisi olduğunu ifade eden Genç, “O nedenle 14 Mayıs’ta özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın sandığa sahip çıkarak Trabzon’umuzda bir kez daha rekor kıralım istiyorum. Trabzon’da hep rekorlar kırdık. 14 Mayıs’ta da sandıkları patlatmaya hazır mıyız? 14 Mayıs çok önemli bir tarih. Bütün gençlerimizin ve kadınlarımızın sandıklarda oylarımıza sahip çıkmasını istiyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimiz kararını verdi. Kıymetli Cumhurbaşkanımız bu şehrin önemine binaen, bu şehrin siyasi ağırlığına binaen buraya birinci sırada bütün ulaşım projelerinde imzası olan Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nu ve genel başkan yardımcımızı gönderdi. Çok kıymetli milletvekili adaylarımızla birlikte bu işi 14 Mayıs’ta bitireceğiz. Kalan dört haftalık sürede bütün enerjimizle birlikte çalışalım, gayret edelim 14 Mayıs’ta bayramımızı hep beraber kutlayalım” diye konuştu.

“Trabzon yeni bir yüzyıla giriyor”

AK Parti’nin Trabzon’a yapılması uzun yıllardır gündemde olan Güney Çevre Yolu Projesi ile raylı sisteminin lansman toplantısında yer aldığına vurgu yapan Genç, “AK Parti’nin proje lansman toplantısında gördük, 30 senedir bu şehrin hedefini, beklentisini yerine getirecek olan Güney Çevre Yolu’na ilk kazmayı vuracak olan Ulaştırma Bakanımıza burada sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Bir şehrin 30 yıllık hedefini gerçekleştireceksiniz. İnşallah raylı sistemi de hayata geçireceğiz. Trabzon yeni bir yüzyıla çıkıyor. Bunun için bu şehrin evladı olarak mutluyum, gururluyum. Ama bu gücü bakanımıza da milletvekillerimize verecek olan sizlersiniz. 14 Mayıs’ta bütün gücümüzle birlikte inşallah Cumhurbaşkanımızı başkan olarak seçtireceğiz ve parlamento da Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu inşallah sağlayacağız. 14 Mayıs’ta çifte bayram yaşayacağız” şeklinde konuştu.