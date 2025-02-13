Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Ekiplerimiz yağan kar nedeni ile yolların kapanmaması için bir taraftan kar temizleme faaliyetini yürütürken, diğer taraftan da buzlanmalara karşı solüsyon çalışması gerçekleştiriyor. Biz öncelikli olarak vatandaşımızın huzurunu ve rahatını düşünüyoruz, gündelik işlerinde herhangi bir aksama olmaması için ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor" dedi.

Yurdun genelini etkisi altına almaya başlayan kar yağışının Malatya’da da etkili olmasının ardından hızlı bir şekilde harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması, trafiğin aksamaması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla iş makineleri, greyderler, kar küreme ve tuzlama araçları ile başta ana arter yollar olmak üzere ilçe genelinde yoğun bir mesai yapıyor.

Bölgedeki yolların güvenli bir şekilde ulaşıma açık tutulması amacıyla gece gündüz demeden sahada olan ekipler, özellikle buzlanma tehlikesine karşı tuzlama uygulamalarına ağırlık veriyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları sayesinde araç trafiğinde sıkıntı yaşanmazken yaya trafiği için ise kaldırım temizleme çalışmaları günün her saatinde devam ediyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesintisiz olarak sürdürülen çalışmalar, kırsal mahallelerden şehir merkezine kadar geniş bir alanda eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Ekiplerin ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçtiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kar ve buzla mücadelede Yeşilyurt Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Yeşilyurt Belediye ekiplerinin 24 saat mesaide olduğunu ifade eden Başkan Geçit, "Ülkemizin genelinde olduğu gibi şehrimizde etkisini artıran kar yağışının ardından ilçemizde ulaşımda aksama olmaması ve vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri alıyoruz. Yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın şehir merkezi ile bağlantılarının kesilmemesi adına yoğun bir çaba gösteriyoruz. 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimize ulaşan talepler, ekiplerimiz tarafından hızla değerlendirilerek ilgili birimlere iletiliyor ve hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İlçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.