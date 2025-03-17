Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’ten kiracılara müjde!. Başkan Geçit, Malatya Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği halinde kiracılar için 15 bin konut inşa edileceğini, Yeşilyurt Belediyesi olarak ta yeni konutların inşa sürecinde tüm imkânları seferber edeceklerini söyledi.

Büyük bir yıkıma neden olan ve tarihi kayıtlara ‘asrın büyük felaketi’ olarak geçen 6 Şubat depremlerinden sonra yeniden toparlanması ve ayağa kalkması adına ciddi ve büyük yatırımlarla buluşmaya devam eden Malatya’da, fiyat artışlarından dolayı ev bulmakta zorlanan depremzede kiracılar için uygun ödeme imkanlarıyla yeni konutlar inşa edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan planlama doğrultusunda depremzede kiracılara tahsis edilmek üzere 15 bin yeni konut yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından kamuoyuna duyurulan bu gelişmenin ardından harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, kiracıları ev sıkıntısından kurtaracak bu güzel gelişmenin ardından konutların yapım sürecinden teslim sürecine kadar tüm safhalarında etkin bir rol oynayacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği halinde kiracılara teslim edilecek 15 bin konutun hayata geçmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceklerini söyledi.

Yeşilyurt’un tüm mahallelerini karış karış gezerek sorunlara yerinde çözüm getirmeye özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gerçekleştirdiği bir ziyaret esnasında ‘kiracıların durumu ne olacak?’ diye soran bir vatandaşa, kiracılar için 15 bin konut inşa edileceğini söyleyerek, bu konuda ciddi adımların atıldığının bilgisini paylaştı. Mahalle sakinleriyle tek tek sohbet ettikten sonra konuşan Başkan Geçit, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er, seçim döneminde kiracılara 15 bin konut yapılacağının sözünü vermişti. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bizlerde bu sözün arkasındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a bu konuyu detaylı olarak izah etti. Bakanımızın Malatya’ya olan ilgisi ve sevgisini hepimiz yakından biliyoruz. Bakanımız da bu talebi uygun gördü, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hak sahiplerinin konutlarının tamamlanmasına yakın kiracılar içinde 15 bin konut üretimi gerçekleşecek. Sizler ve tüm hemşehrilerimiz umutlu olun, bu zor günler geride kalacak, bu dertlerden kurtulacak ve daha güzel yarınlarda hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.