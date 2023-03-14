HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, merkez ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

İlçenin Güngör Mahallesi’nde bulunan Yüksekova İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, ilçenin tarım konusu ele alındı. Burada konuşan Başkan Geçirgen, bu toplantıların sürekli olacağını belirterek, oda olarak yapılan her hizmetin ve her projenin bilgisinin paylaşılacağını kaydetti. Geçirgen, “Yüksekova’nın geleceği adına güzel çalışmalar için adım atacağız. Bundan sonra daha şuurlu tarım ve çiftçi için uğraşlar vereceğiz” dedi.

Muhtarlar ise ilçede en büyük sorunun sulama olduğunu söyleyerek, Dilimli Barajı’nın sulama projesinin tamamlamasını istediklerini belirttiler.

Toplantıda Yüksekova Ziraat Odasının projeleri hakkında da muhtarlara bilgi verildi.