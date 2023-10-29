Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü nedeniyle vatandaşlara kırmızı beyaz renklerde karanfil ve balon dağıttı.

Bartın Ömertepe Futbol Sahası’nda düzenlenen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına katılan Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, program sonrasında ise MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve belediye meclis üyeleri ile birlikte vatandaşlara kırmızı beyaz renklerde karanfil ve balon dağıttı. Başkan Fırıncıoğlu, Cumhuriyet çoşkusunu paylaştığı vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet bayramını da kutladı. Başkan Fırıncıoğlu mesajında, "Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığımız etkinliklerde, MHP İl Başkanımız belediye meclis üyelerimiz ve ailelerimiz ile birlikte halka karanfil, gül ve balon dağıttık. Allah, bir daha kötü gün göstermesin. Her günümüz bugünkü gibi mutluluk ve sağlık içerisinde geçsin. 100. yılımızın kutlu, mutlu ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Vatandaşlar da karanfil ve balonlar için teşekkür ettikleri Başkan Fırıncıoğlu’nun Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.