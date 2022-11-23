Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse, "Nesillerin çağın zararlılarından korunması, milli ve manevi değerlerle bütünleşmesi, bilimsel kapasitenin artırılması ancak iyi planlanmış bir eğitim programı ve sorunları çözülmüş bir eğitim ordusuyla mümkündür" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse, "Nesillerin çağın zararlılarından korunması, milli ve manevi değerlerle bütünleşmesi, bilimsel kapasitenin artırılması ancak iyi planlanmış bir eğitim programı ve sorunları çözülmüş bir eğitim ordusuyla mümkündür" dedi.

Köse ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Köse, tüm eğitim çalışanlarının Öğretmenler Günü’nü tebrik ettiğini ifade etti.

"Yeniden Büyük Türkiye ancak ve ancak iyi yetişmiş nesillerle mümkün olacaktır" diyen Başkan Köse, "Nesillerin çağın zararlılarından korunması, milli ve manevi değerlerle bütünleşmesi, bilimsel kapasitenin artırılması ancak iyi planlanmış bir eğitim programı ve sorunları çözülmüş bir eğitim ordusuyla mümkündür. Elbette ailenin, çevrenin katkı ve etkisi inkar edilemez. Ancak eğitim sisteminin asli unsurları olan çalışanların sorunlarının çözülmesi, onların verecekleri eğitime odaklanmalarını sağlayacaktır. Eğitim-Bir-Sen olarak bütün gayretimizi bu temel üzere kurgulamaktayız. Pek kıymetli ve tarihi önemi olan adımların atıldığını görmekteyiz. Yıllardır beklenen ek gösterge düzenlemesi ile tüm çalışanlarımızın ek göstergeleri 600 puan artırıldı. Öğretmenlerimiz 3600 ek göstergeye kavuştu. Emekli ikramiyesi ve maaşlarda kıymetli bir artış sağlanmış oldu. Meslek Kanunu ile 10 yılını dolduran öğretmenlerimizin maaşlarında önemli bir artış sağlanmış oldu. Temel eğitim okullarımıza doğrudan Bakanlıktan bütçe gönderilmesi ile ilgili talebimizin gerçekleşmesi ve okul yöneticilerimizin velilerle parasal konularda karşı karşıya gelmemesi yine kıymetli bir adım olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Teklifimiz tüm çalışanlarımızın kadrolu olmalarıdır.

Artık nöbet tutan öğretmelere de ücret ödendiğini hatırlatan Köse, "Toplu sözleşme hükümlerinden biri de sözleşmeli çalışanlarımız ile ilgili olup; yetkili sendika Memur-Sen ile hükümetin birlikte çalışma yapması ve 2022 yılı içinde kanuni bir düzenleme yapılması karar altına alınmıştır. Burada teklifimiz tüm çalışanlarımızın kadrolu olmalarıdır. Sözleşmelilik ve Ek Gösterge düzenlemesindeki bu ortak çalışma iradesi kamu sendikacılığı açısından tarihi bir durumdur. Yıllardır sadece istişari bir yapıya sahip olan sendikalar ilk defa çalışma ortağı olarak görülmüştür. Bu sayede dört meslek grubu için vadedilen ek gösterge düzenlemesi tüm kamu görevlilerine teşmil edilmiştir. Nöbet tutan öğretmenlerimize haftalık 3, aylık 12 saat ders ücreti ödenmektedir. Bu gün itibariyle öğretmenlerimiz nöbet görevlileri karşılığı ortalama aylık 500 TL bir kazanç elde etmişlerdir. Çalışanların kazançlarından asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutulmuştur. Sizlerin de pek çok kez şahit olduğunuz gibi basın açıklamalarımız ve eylemlerimizle daima çalışanların yararına bir şeyler üretme gayretindeyiz.

Şimdi önümüzde vergi matrahları ile ilgili bir sorun daha var. Kamu görevlilerine 2022 Ocak ayında yüzde 30,5, Temmuz ayında yüzde 41,69 oranında yapılan maaş/ücret artışlarına ve diğer ek desteklere rağmen 2022 ek bütçesinde gelir vergisi dilimlerinde yeterli düzenlemenin yapılmaması ve kamu görevlileri için ödenen harcırah tutarlarının günün şartları karşısında yetersiz kalması, kamu görevlilerinin önemli kayıplar yaşamasına sebebiyet vermekte ve bu kayıplar yıl sonuna doğru daha derinden hissedilmektedir" diye konuştu.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu meclisten çıktı"

Köse, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili şunları kaydetti: "Kamu görevlilerine ödenen harcırah tutarları en az yeniden değerleme oranında artırılarak günün şartlarına uygun hâle getirilmeli; kamu görevlilerinin gelir vergisi kaynaklı kayıp yaşamaması için toplu sözleşme süreçlerinde de dile getirdiğimiz “Vergide yüzde 15’i aşan kısmın iade edilmesi” teklifimiz uygulamaya konulmalı, gelir vergisi dilimleri adil bir şekilde düzenlenmelidir. Yakın zamanda Öğretmenlik Meslek Kanunu meclisten çıktı. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu kanunun kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva ettiğini, bu yönüyle öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşıladığını, bu anlamda olumlu bir ilk adım olduğunu dile getirdik. Ancak hemen ardından, kanunun bu hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri tümüyle karşılamadığı, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğu uyarısını yaptık.

"Hazırladığımız taslağı sunduk"

Köse, şöyle konuştu: "Son olarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak hazırladığımız kanun taslağı-önerisini Millî Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ve kamuoyunun dikkatine sunduk. Kanun taslağımızda, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmî eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi; kariyer basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar yönünde uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar yönünden başöğretmenlik unvanı alınabilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları, atama ve terfi yönünden yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi; öğretmenlerin ek ödeme, eğitim-öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders ücretlerinde artış yapılması, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara ilave tazminat ödenmesi; öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi; şiddete karşı caydırıcı hükümler getirilmesi gibi somut ve açık öneriler yer almaktadır. 19 Kasım günü kanun çerçevesinde kariyer basamakları sınavı gerçekleştirildi. Bakanlık öğretmenleri eleme değil kazanma ve motivasyonu artırma yolunu seçti. 2023 Ocak 15 ten itibaren uzman öğretmenlerimiz 2 bin, başöğretmenlerimiz ise 4 bin TL civarı bir ekonomik iyileşmeyi almış olacaklar. Milli Eğitim Bakanı yüksek lisans ve Doktora yapanlarla ilgili bir kariyer ve ekonomik imkan ön görürken yaptığımız çalışmalarla yine Milli Eğitim bakanının ifadesiyle yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen sayesinde 600 binden fazla öğretmenimiz bu imkandan faydalanacaklardır."