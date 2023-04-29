Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya’yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye Hisarcık ile ilgili taleplerini ileterek destek istediklerini belirtti.

Güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde durmadan çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci Kütahya’mızı ziyaret ettiler. Bakanımıza ilçemiz ile ilgili taleplerimizi ileterek desteklerini istedik. İlgi ve alakalarından dolayı Bakanımıza ilçem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.