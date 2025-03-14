Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mega projelerin son durumunu değerlendirmek üzere başkan yardımcıları, birim müdürleri ve şirket yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Faruk Özlü, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve şirket yöneticileri ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, şehrin dönüşümünü ve gelişimini sağlayacak mega projeler masaya yatırıldı. İçme suyu altyapısının değiştirilmesi, yeni arıtma tesisi kurulumu, modern sanayi sitesinin ikinci ve üçüncü etabının inşaatı, mobilya kent projesi ile kentsel dönüşüm projelerinin mevcut durumu ve planlanan adımlar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Faruk Özlü, projelerin şehre katacağı değerler ve hedeflenen zaman çizelgeleri hakkında bilgi verdi. Projelerin, Düzce’nin geleceğine yönelik büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Özlü, projelerin başarıyla tamamlanması için tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.