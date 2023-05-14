DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik oyunu Konuralp’te kullandı ve “Artık söz milletin” dedi.

Başkan Faruk Özlü, oyunu Konuralp Ortaokulunda kullandı. Oy kullanma işleminin ardından okulda bulunan sandık görevlilerini ziyaret eden Özlü, görevlilere kolaylık ve başarılar diledi.

Faruk Özlü, yaptığı açıklamada seçim süreci içerisinde çok sıkı bir çalışma yürüttükleri dile getirerek “Artık bugün söz milletin. Milletimiz karar verecek. Akşam çıkacak sonuca göre milletimizin vereceği bu karara saygı duyacağız. Ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Faruk Özlü’yü oy kullanırken, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve milletvekili adayları bulundu.