Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir yeni yıl dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir yeni yıl dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir yayınladığı mesajında ‘’Acısıyla tatlısıyla 2022’ikiyi geride bırakıyoruz. Yeni bir yılı heyecanla ve umutla karşılarken, yeni başlangıçların bizlere verdiği sorumluluğun farkındayız.

“Umudun Şehri Ardahan” sloganı ile kent genelinde Kura Nehri kıyısında yapımında sona geldiğimiz Bungalov Evleri, Şehirler Arası Otogar ile park, bahçe, asma köprü, nostaljik cadde ve sokaklar dizayn ederek Ardahan’ı daha yaşanabilir hale getirme gayreti gösterdiklerini de aktaran Başkan Demir, 2023 yılında da aynı gayreti göstererek Ardahan’ı şirin bir tatil şehrine dönüştürmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Bu duygu düşüncelerle 2023 yılının; hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu, çekişmelerden uzak, toplumsal huzurun sağlandığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü, ve bereketin eksik olmadığı bir yıl olmasını diliyor, Ardahanlı hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum.’’