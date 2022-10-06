Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) dünyaya gelişini müjdeleyen Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) dünyaya gelişini müjdeleyen Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı Mevlid Kandili mesajında, ’’İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandilini tüm İslam alemi olarak sevinçle karşılıyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), İslam Alemi başta olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa barış, merhamet, hoşgörü olmak üzere pek çok iyi duygu ve davranışının en güzel ve kalıcı örneklerini gösterdi. Sevgili Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Peygamber Efendimizin sevgi, şefkat, merhamet, hoşgörüsü ile ibadetlerinde ihlası, samimiyeti ve güzel ahlakı bize daima örnek olmuştur. Bu nedenle Peygamber Efendimizin güzel vasıflarını tanımak, O’nu örnek almak bizim için bir görevdir. O’nun yolu, merhamet, şefkat, hoşgörü, birlik ve beraberlik yoludur. Bu nedenle ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu, toplumsal huzurun, barışın, tesisini sağlayan bu mübarek geceleri, birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin mübarek Mevlid Kandilini kutluyor, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık ve hayırlar getirmesi temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.