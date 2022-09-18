Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajında, “Vatanımıza ve milli birliğimize kastedenlere karşı verdiğimiz mücadele ile nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları olmuşlardır” ifadesini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajında, “Vatanımıza ve milli birliğimize kastedenlere karşı verdiğimiz mücadele ile nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları olmuşlardır” ifadesini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül günü, ‘Gaziler Günü’ olarak kabul ve ilan edilmiştir. Şehitler; vatan uğruna nurlanan, gaziler de bu uğurda onurlanan kahramanlar ve şehitlerimizin emaneti olan değerlerin yaşatıcılarıdır. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, Maraş’ta, Antep’te, Kore’de, Kıbrıs’ta, Suriye’de, 15 Temmuz’da ve daha birçok yerde vatanımıza ve milli birliğimize kastedenlere karşı verdiğimiz mücadele ile nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları olmuşlardır. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Cennet vatanımız, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Milletimizin bekası, şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışma mecburiyetindeyiz, bu bizim görevimizdir. Gazilerimizden ve şehitlerimizden aldığımız manevi güçle içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan saldırılara asla fırsat vermeyecek, bu uğurda, bütün inanç ve kararlılığımızla vatanımızın bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor; huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.”